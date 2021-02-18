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رياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري محترفين اليد والقنوات الناقلة

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:16 ص
صدى البلد
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محمد سمير
يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لكرة اليد مع نظيره الزمالك، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري المحترفين.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك  ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية للدوري، ومقرر إقامتها علي الصالة المغطاة بإستاد القاهرة.

تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 3 بتعليق خالد خيري.

وخلال الاجتماع التنسيقي تم مناقشة كافة الإجراءات الخاصة بإقامة المباراة و المسموح لهم حضور المباراة وتقرر التالي :

1 - حضور مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد و رؤوسا اللجان بالاتحاد

2 - حضور أعضاء مجلس إدارة الناديين

3 - حضور مديري النشاط الرياضي في الناديين

4 - حضور مديري عام الناديين

5 - حضور الصحفيين بحد أقصى 30 صحفيا و ذلك لحضور المباراة مع ضرورة التوجه الى مقر الاتحاد بمدينة نصر لاستلام تصاريح الدخول و ذلك بأسبقية حضور الصحفيين لأخذ التصاريح صباحا بمقر الاتحاد بمجمع الاتحادات بمدينة نصر.
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