موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري محترفين اليد والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لكرة اليد مع نظيره الزمالك، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري المحترفين.





وتقام مباراة الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية للدوري، ومقرر إقامتها علي الصالة المغطاة بإستاد القاهرة.





تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة و تذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 3 بتعليق خالد خيري.



