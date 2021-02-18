سيارة بدون ضرائب لذوي الهمم.. اعرف شروط الحصول عليها وفقا للقانون

يعد القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، من أهم وأبرز التشريعات التى تهدف لحصول ذوى الاحتياجات الخاصة على جميع حقوقهم ومكاسبهم المنصوص عليها، كما أنه واحد من ضمن حزمة تشريعات أقرها مجلس النواب خلال الفصل التشريعى الأول لضمان حصول ذوى القدرات الخاصة على حقوقهم.









ووفقا للقانون، يُعفى الأشخاص ذوو الإعاقات المختلفة من جميع الرسوم المقررة للعرض على القومسيون الطبى الخاص بقواعد الحصول على السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، وذلك عند إعادة الكشف والإجراءات اللازمة لتجديد السيارة التى حصل عليها الشخص ذوى الإعاقة من قبل واستبدالها بأخرى، وتقوم وزارة الصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبي لإجراء الكشف والفحوصات الطبية على الأشخاص ذوى الإعاقة وتقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة بأخرى.









جدير بالذكر أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، كشفت عن إعداد خطة وطنية تعمل على وضع مؤشرات لقياس تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة، إلى جانب دعم وتشغيل ذوى الإعاقة بالتعاون مع 27 شركة من القطاع الخاص، وأيضًا توفير الموارد للاستمرار فى توفير مترجمي لغة الإشارة لذوي الإعاقة فى الجامعات، وعقد لقاءات مع مختلف التخصصات من ذوى الإعاقة وممثلي البرلمان من خلال تفعيل الجانب التشاركى لخدمة ذوى الإعاقة والنظر إليهم كشركاء وليسوا متلقى خدمة.









وكانت نيفين جامع، أصدرت قرارًا بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، فيما يخص استيراد سيارات ذوي الإعاقة 2021





وبحسب التعديل الذي تم اقراره، فهو يتيح لذوى الإعاقة ما يلي:





1- استيراد سيارة يقودها لهم الغير، وفقًا لما تقره الجهات الطبية المعنية بالأمر.





2- وفقًا لأحكام الملحق رقم 3 بهذه اللائحة في تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن ويثبت الشراء بفاتورة موثقة في تاريخ معاصر لتاريخ الشراء بما لا يجاوز 3 أشهر.





شروط استيراد سيارة معاقين وفقا لما جاء بالتعديلات الجديدة:



1-السماح للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، باستيراد سيارات ذوي الإعاقة 2021 ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزًا طبيًا خاصًا .

2-وضع التعديل الجديد الذي ينص على استبدال الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، شرطًا بالنسبة لسيارات المعاقين المعفاة من الجمارك، بأن تكون مستوفاة شرط العمر.

3- إثبات تملُك السيارة يكون عن طريق تقديم رخصة تسيير باسم المستورد أو شهادة معتمدة وموثقة صادرة من إدارة المرور بالدولة التي كان يعمل بها.

4-استثناء سيارات الركوب الواردة باسم المعاقين أو المرضى من المستوفين لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 على أن يتم إخطار المرور المختص بعدم ترخيص السيارة لغير المفرج باسمه قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل.









شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة

1-أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية





2-أن يكون الشخص المتقدم حاملًا للجنسية المصرية





3-وجوب الحصول على بطاقة خدمات متكاملة





4-تقارير طبية بنوع وشدة الإعاقة، بتاريخ حديث لا يتعدى الـ 3 شهور





5-المستندات المطلوبة للتقديم





6-أصل بطاقة الرقم القومى، وصور منها





7-أصل بطاقة الخدمات المتكاملة، وصور منها





8-تقديم جميع الأوراق الطبية التي تؤكد وجود إعاقة أو مرض





9-دفع مبلغ 635 جنيها إذا كان الدفع سيتم إلكترونيًا



