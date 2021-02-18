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أخبار العالم

كورونا لبنان.. إليكم عدد المسجلين لتلقي اللقاح

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:46 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أمينة الدسوقي
قال رئيس اللجنة الوطنية اللبنانية للقاح عبد الرحمن البزري: "بدأنا أمس بعيادات نقّالة قد تساعد في عملية التلقيح".


وفي حديثٍ لـ "صوت كل لبنان"، لفت إلى أن "هناك بعض الثغرات في برنامج المنصة يؤدي إلى تأخير حصول المواطنين على اللقاح، لذلك هناك عمل على إصلاحها والبرنامج لبناني بحت".


وأضاف: "لدينا أكثر من 650 ألف مُسجّل على المنصّة ونتمنى ارتفاع أعداد المسجّلين ونهاية الأسبوع ستصلنا الدفعة الثانية من اللقاح".


وكانت الحكومة اللبنانية قرّرت السماح لمواطنيها العالقين على الحدود السورية والراغبين في العودة إلى بلادهم بالدخول، بعد مناشدتهم السلطات بذلك.


وغرد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم عبر "تويتر" قائلًا: "بعد مناشدة اللبنانيين العالقين على الحدود اللبنانية – السورية، أجرينا اتصالات بالامن العام ووزير الصحة ومدير مكتب رئيس الحكومة للسماح لهم بالدخول الى لبنان واجراء فحص ال PCR عند الحدود اللبنانية، وهذا ما حصل واتخذ القرار بالسماح بعودتهم".


وأعلن بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، استقالته، من رئاسة المجلس الأعلى للطائفة، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس المنعقد منذ الساعة السابعة، وبالتالي يصبح المجلس الأعلى لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك، بحكم المنحل. 
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