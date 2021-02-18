ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

100 ألف جنيه.. إحالة جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين إلى المحاكمة

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:42 ص
النيابة العامة
النيابة العامة
Advertisements
محمد عبدالله
أحالت النيابة العامة 4 متهمين إلى المحاكمة لاتهامهم بتكوين جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين إلى أوروبا. 


جاء بأمر الإحالة أن المتهمين نظموا وأداروا جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص ونعمل وفق تنظيم معين في  يتمثل استقطاب المتهم الأول للمهاجرين المهربين، ويقتصر دور الثاني على توفير تذاكر السفر لهم، ويتولی الثالث تأجير جواز سفر للمهاجرين ويتولى الأخير اصطناع المستندات اللازمة للتهريب وتسليمها للمتهم الأول لتسليمها للمهاجرين من أجل الحصول على منافع مادية تتراوح من خمسين إلى مائة ألف جنيه عن المهاجر. 


كما أن المتهمين ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين بأن شرعوا في تدبير انتقال المهاجرين إسلام طارق أبو عايد وفؤاد عطية قنديل بطريق غير مشروع إلى دولة إيطاليا، وتنفيذا لذلك اصطنعوا وثيقة سفر مزورة منسوب صدرها إلى إيطاليا، إلا أنه أوقف جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به، ألا وهو ضبط المهاجرين والمتهمين الأول والثاني حال كون الجريمة من جماعة إجرامية منظمة وكون المتهمين من مؤسسيها وأعضائها. 


كما أن المتهمين استعملوا المحررات موضوع الاتهام السابق بأن قدموه إلى المهاجرين السالف ذكرهم للاحتجاج بما ورد بها من بيانات مزورة مع علمهم بذلك. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

المشدد من 3 إلى 10 سنوات لـ 18 متهما للاتجار بالبشر بقصر النيل

تدار من تركيا.. إحالة منظمة إرهابية لتهريب المهاجرين لـ أوروبا إلى الجنايات

10 فبراير.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بتهريب مهاجرين إلى دول أوروبية

95 ألف جنيه تسعيرة منظمة إرهابية لتهريب المهاجرين لكندا.. والنيابة تحيل أفرادها للمحاكمة

30 ألف جنيه تسعيرة الهروب لإيطاليا.. النيابة العامة تحيل المتهمين بتهريب المهاجرين للمحاكمة

اليوم.. أولى جلسات محاكمة متهمين بتهريب المهاجرين إلى إيطاليا مقابل 30 ألف جنيه

ترشيحاتنا

في عيد ميلاده .. قصة هجوم زكي فطين عبد الوهاب على عمرو دياب وعادل إمام وبيع سيارته بسبب مرضه

قرار عاجل من التعليم لتأهيل وتنمية قدرات واضعي امتحانات الدبلومات الفنية

شاهد|حارة الصوفي.. جذور سودانية تسكن في وسط القاهرة

بعد أزمته مع رانيا يوسف.. الراقصة اليسار تثير الجدل بفيديو مع نزار الفارس

عودة للأجواء المستقرة.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

هل تقبل صلاة من ضحك أو ابتسم وهو يصلي؟ الإفتاء توضح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الظهور الأول للسيارة كيا K8 على أرض الواقع بالشعار الجديد.. صور

طفل يصيب والدته بطلق ناري مميت أمام إخوته الثلاثة.. تفاصيل

مصنوعة من الذهب.. سعر خرافي لـ ساعة سميرة سعيد في أحدث ظهور لها