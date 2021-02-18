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محافظات

طقس سيئ.. استمرار الرياح المثيرة للرمال في شمال سيناء

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:41 ص
استمرار الرياح المثيرة
استمرار الرياح المثيرة للرمال في شمال سيناء
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احمد صالح

تشهد محافظة شمال سيناء، استمرار هبوب رياح شديدة مثيرة للأتربة، مصحوبة بانخفاض كبير فى درجة الحرارة .. وتغير ملحوظ فى تقلبات الظروف الجوية ، وقد انتشرت الغيوم والسحب في سماء مناطق المحافظة لليوم الثالث على التوالي رغم هطول أمطار خفيفة ليلة أمس الأربعاء.


وقد تسبب هبوب الرياح علي مدار اليوم، في تراكم الأتربة والكثبان الرملية على الطرق الصحراوية بمركزي الحسنة ونخل بمنطقة وسط سيناء، وبعض أجزاء من الطريق الدولي العريش /القنطرة شرق، نتيجة حركة الكثبان الرملية الأمر الذي يعيق سير العربات، وانعدام الرؤية في بعض المناطق ، مما يتسبب في وقوع حوادث طرق.


كما أدت الرياح الى سقوط عدد من الأسلاك الكهربائية على الأرض في مدينة الشيخ زويد، وبعض القرى، وسارعت شركة توزيع الكهرباء، بالدفع بفريق فني لرفع الأسلاك على الفور حتى لا تسبب أضرارا بشريه بين المواطنين.

وبادر المواطنون في القرى وأطراف المدن بتغطية أسقف الغرف والعشش بالمشمع لحماية الأطفال وكبار السن من البرد ومياه الأمطار، كما لجأ العشرات من المواطنين إلى عمل الأسطح بطريقة مائلة أو تغطيتها بالمشمع  للحماية من مياه الأمطار، علاوة على عمل خلطة أسمنتية مع البوتمين لعمل عازل لعدم تسرب المياه  من الأسقف إلى داخل الغرف.


ومن جانبه .. قرر الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد بكل أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية المحتملة، وذلك بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة خلال الأيام القادمة.


وأكد المحافظ أنه تم التواصل مع رؤساء المدن الحسنة ونخل  للتأكيد على تطهير مخرات السيول  وتجهيز المعدات الثقيلة على الطرق الدولية والداخلية الرئيسية ورفع مخلفات الرمال من الطرق أولًا بأول وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة بالتداعيات.


ومن جانبه .. أعلن أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة عن استمرار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة فى متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديريات والإدارات المركزية المعنية.


ومن جانبه أكد المهندس سعيد إبراهيم بده، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، استعداد فريق الطوارئ في مختلف المناطق والأفرع التابعة للشركة علي مدار الساعة لتلقي بلاغات تجمعات مياه الأمطار، مع تجهيز  المعدات والأفراد ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحي واستعداد فريق الطوارئ بكل منطقة لسحب تجمعات المياه من الشوارع الرئيسة والفرعية والميادين العامة وازالة كل المعوقات الناتجة عن مياه الأمطار.


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