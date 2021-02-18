ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

مبروك عطية يرد بقصة قرآنية وحديث نبوي على من ينجب كثيرا بحثا عن الولد.. فيديو

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:47 ص
مبروك عطية
مبروك عطية
Advertisements
محمود ضاحي
قال الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، إن مقولة الولد يخلد اسم أبيه خطأ وأرشميدس خلد اسمه بعلمه وليس بابنه، موضحا ﷺ: من ولي ابنتين فأحسن إليهن كن له سترًا من النار.

واستشهد مبروك عطية خلال لقائه على " ام بي سي مصر" بقوله تعالى : فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَا لَقِيَا غُلَٰمًا فَقَتَلَهُۥ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍۢ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا،  مشيرا إلى أن هذا الرجل عوضه الله ببنت تزوجت بنبي وكانت خلفتها أنبياء ، منوها بأن الهدف ليس النوع ولكن البركة.


وعن عائشةَ رضي اللَّهُ عنها قَالَتْ: جَاءَتني مِسْكِينَةٌ تَحْمِل ابْنَتَيْن لَهَا، فَأَطعمتُهَا ثَلاثَ تَمْرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً، وَرَفَعَتْ إِلى فِيها تَمْرةً لتَأكُلهَا، فَاسْتَطعَمَتهَا ابْنَتَاهَا، فَشَقَّت التَّمْرَةَ الَّتي كَانَتْ تُريدُ أَنْ تأْكُلهَا بيْنهُمَا، فأَعْجبني شَأْنها، فَذَكرْتُ الَّذي صنعَتْ لرسولِ اللَّه ﷺ فَقَالَ: إنَّ اللَّه قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الجنَّةَ، أَو أَعْتقَها بِهَا من النَّارِ رواه مسلم.


وأكد الدكتور مبروك عطية، أن الزواج مهم لاستمرارية الحياة، فمن استطاع الباء أو الزواج فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام، والغنى شرط للزواج، ومقولة "خدوهم فقراء يغنيكم الله" ليست صحيحة ولا يوجد سند ديني لها، مشيرا إلى أن سيدنا زكريا عندما دعا الله بأن يرزقه بالذرية، فرزقه الله بابن واحد فقط، ولكنه ابن مبارك فيه.

وقال: "من يقولون الولد بيجى برزقه، فيها فساد كبير لعدم فهمها وترديدها بشكل لا يليق، ويجب أن نقول أن كلمة الرازق اقتصرت على الله عز وجل فقط، فإن ذلك ليس صحيح، فالله هو خير الرازقين، والإنسان أو الأب أو ولي الأمر هو رازق بيته، يسعى من أجل توفير رزق الله إلى أهل بيته".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مبروك عطية: حديث "أبغض الحلال عند الله الطلاق" ضعيف .. فيديو

مبروك عطية عن زواج التجربة: جربوا الناس قبل ما تناسبوهم مش تتجوزوا بنتهم وتقولوا نجرب

مبروك عطية: طفل واحد فيه بركة أفضل من 10.. فيديو

مبروك عطية: لا زواج لغير القادر على فتح بيت وإطعام أهله.. فيديو

لم ينه عنه الرسول.. مبروك عطية: تحديد النسل بعزل الرجل عن زوجته جائز

مبروك عطية يشرح الحالة الوحيدة التى يباح فيها الإجهاض.. فيديو

ترشيحاتنا

أقل سعر من شهرين .. الذهب يتراجع بشدة اليوم الخميس

ضربة لتل أبيب.. الاتحاد الأوروبي يسعي لإدراج الجيش الإسرائيلي على القائمة السوداء

الأهلي يرد على انتقادات أدائه بالمونديال: مينفعش تبقى في ثانوي وتنتقد باحث ماجستير

مصنوعة من الذهب.. سعر خرافي لـ ساعة سميرة سعيد في أحدث ظهور لها

تعرف على الإجراءات الخاصة بقمة اليد بين الأهلي والزمالك.. وهولاء المسموح لهم بالحضور

طعنات متفرقة.. تفاصيل جديدة في العثور على جثة سائق تاكسي داخل سيارته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الظهور الأول للسيارة كيا K8 على أرض الواقع بالشعار الجديد.. صور

طفل يصيب والدته بطلق ناري مميت أمام إخوته الثلاثة.. تفاصيل

مصنوعة من الذهب.. سعر خرافي لـ ساعة سميرة سعيد في أحدث ظهور لها