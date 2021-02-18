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أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي: الإمارات سجلت انجازا عالميا باسم العرب

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:35 ص
رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي يزور مركز محمد بن راشد للفضاء
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مـيــــس رضـــا

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت باسم العرب انجازًا عالميا بوصول "مسبار الأمل" إلى كوكب المريخ بما من شأنه توطيد الريادة ‏العربية في علوم الفضاء ‏والتكنولوجيا.‏

 

جاء ذلك خلال زيارة ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات إلى مركز محمد بن راشد للفضاء حيث اطلع على آخر المبادرات والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال الاستثمار في علوم الفضاء ، حيث أشاد بالكوادر الوطنية الإماراتية التي أصبحت نموذجًا ملهما للشباب العربي في العمل من أجل مستقبل أفضل للعالم.

 

كما استمع رئيس البرلمان العربي إلى شرح من يوسف حمد الشيباني مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء حول برنامج الإمارات للفضاء الذي تضمن تطوير الأقمار الصناعية، واستكشاف المريخ عبر مسبار الأمل في مشروع يمتد إلى سنة 2117م، وبرنامج الإمارات لرواد الفضاء وغيرها من المبادرات العلمية.

 

حضر اللقاء  محمد بن خليفة المهيري مدير إدارة الاتصال المؤسسي و خالد جاسم الحوسني مدير إدارة المنظمات الدولية في مؤسسة وطني الإمارات، والمستشار حمد بن محمد عبدالرزاق، والسيد أنور بن نغميش الدوسري، ويذكر أن برنامج الزيارة الذي تنظمه مؤسسة وطني الإمارات يتضمن الاطلاع على تجارب عدد من المؤسسات الإماراتية الرائدة في عدد من المجالات.

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