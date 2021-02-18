شاهد.. الظهور الأول لهاتف ريلمي الأقوى Narzo 30 Pro.. وهذا موعد طرحه

تستعد شركة ريلمي ، للإعلان عن سلسلة هواتفها الأحدث Narzo 30، خلال الأسبوع المقبل، وقد كشف الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية للهند وأوروبا للتو عن أحد هواتف التشكيلة المنتظرة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.









وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، نشر "مادهاف شيث" الرئيس التنفيذي لشركة ريلمي صورة، وهو يحمل هاتف Realme Narzo 30 Pro 5G المرتقب، ومحاطًا بصناديق البيع بالتجزئة الخاصة بالهاتف.

















وحسبما ورد في التسريبات السابقة، فإن هاتف ريلمي القادم Narzo 30 Pro، سيعمل بواسطة أحد معالجات شركة ميدياتك من نوع Dimensity 800U، حيث تشير التوقعات إلى أن يتشابه من حيث المواصفات مع الإصدار السابق Realme Q2 5G، مع شاشة من نوع LCD، بمعدل تحديث عال قدره 120 هرتزا في الثانية.









وسيكون Narzo 30 Pro، أول هاتف من سلسلة Narzo ميسورة التكلفة يدعم اتصال شبكات الجيل الخامس 5G، حيث تروج عملاقة التقنية الصينية للجهاز باعتباره "هاتف الألعاب الأقوى متوسط التكلفة"، بينما تقول ريلمي إن هاتف Narzo 30A، سيكون "هاتف الأللعاب الأقوى للفئة الاقتصادية".









وحددت شركة ريلمي رسميا موعد إطلاق سلسلة Narzo 30، والتي من المقرر أن تعلن عنهم الشركة الصينية في حدث يقام يوم 24 فبراير الجاري.









ومن المقرر أن يقام الحدث في تمام الساعة السبعة صباحا بالتوقيت العالمي، يوم الأربعاء القادم، وسيتم بثه على القنوات الرسمية لشركة ريلمي على يوتيوب وفيسبوك وتويتر، وإلى جانب هاتفي Narzo 30A و Narzo 30 Pro 5G، ستكشف الشركة الصينية عن سماعات Buds Air 2 اللاسلكية.







