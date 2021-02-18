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رئيس اتحاد الرماية: الاتحاد البطولى زاد أعداد المشاركين تشجيعا لحضور الرماة إلى مصر

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:52 ص
حازم حسني
حازم حسني
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ياسمين القصاص
قال اللواء حازم حسنى، رئيس الاتحادين المصري والافريقي للرماية، إن الرماية تنقسم إلى 3 أقسام ومنها رماية الخرتوش، المسدس والبندقية، منوها إلى أن البطولة القادمة تكون عبارة عن بطولة رماية خرطوش فقط، حيث أن تلك البطولة لها أفرع من المسابقات داخلها، ومنها السكيت والتراب.

وأضاف"رئيس الاتحادين المصري والافريقي للرماية"،، خلال استضافته في برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أن يشترك في بطولات الرماية كلا من  الرجال والنساء إضافة إلى وجود بطولات ميكس، كاشفا عن أن الميكس يكون فردي حيث أن  المباراة تتكون من رجل وسيدة، ولكن الفرق تتكون من فريق رجال أو فريق نساء.

وأشار"حازم حسنى"، إلى أن عدد المشاركين في هذه البطولة يكون عدد 16 لاعب ولاعبة، مضيفا أن يوجد موافقة من الاتحاد الدولى أن نزيد عدد المشاركين، بشرط أن يوجد أماكن لاشتراكهم في المسابقة، وذلك بسبب ثقة الاتحاد البطولى وتشجيعا للكأس البطولى في الدولة المصرية، وحتى إنه فتح المشاركين إلي ما لا نهاية.

وأوضح، أن قام الاتحاد البطولى بزيادة الاعداد إلى تلك الدرجة ، حتى يقوم بتشجيع جميع الرماة بالحضور إلى مصر، وخاصة بعد الثقة التى ظهرت من خلال نجاح مونديال كرة اليد.

ووجه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على جهوده في تذليل كافة العقبات من اجل إقامة بطولة كأس العالم للرماية في موعدها، وكذلك توفير كافة الإمكانات من اجل استضافة 30 منتخبًا بالإضافة إلي مصر الدولة المنظمة، وذلك وفق إجراءات إحترازية طبية مشددة على جميع المشاركين.


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