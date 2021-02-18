العراق.. مظاهرات أمام السفارة التركية في بغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، بتظاهر عدد من الناشطين والمواطنين أمام السفارة التركية في بغداد احتجاجا على ما وصفوه توغل القوات التركية داخل العراق.





ووفقا لموقع "موازين نيوز"، تظاهر عشرات المواطنين والناشطين، صباح اليوم الخميس، أمام مبنى سفارة أنقرة في بغداد، بمنطقة الوزيرية وسط العاصمة بغداد، رفضا للاعتداءات التي تقوم بها القوات والطيران التركي على الأراضي العراقية، شمالي البلاد.





ورفع المحتجون لافتات دعوا خلالها الحكومة العراقية إلى ردع تلك الاعتداءات، ومطالبة حكومة انقرة بإخراج قواتها من العراق وإيقاف عدوانها المتكرر.





وبدورها، قامت قوات الامن العراقية بإغلاق الطرق المؤدية إلى السفارة التركية في بغداد.





وانتشرت قوات حفظ القانون صباح اليوم أمام المقر القديم للسفارة التركية في منطقة الوزيرية ببغداد لمنع أي اعتداء قد يحصل على المقر الذي مازال مركزا لإصدار التأشيرات".



