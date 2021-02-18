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رياضة

مكتشف مصطفى محمد يحذر الفرعون من مغادرة جالطة سراي

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:46 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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محمد السعيد
وجه لوك إيميل المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش نصيحة لـ مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك المعار إلى جالطة سراي التركي، من أجل مواصلة التألق في أوروبا.

وقال لوك إيميل في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد": أعتقد أن الكثير في مصر لا يدركون العمل الذي قمنا به في طلائع الجيش لتحسين مصطفى محمد الذي اكتشفته  كأحد أفضل المهاجمين في مصر".

وتابع:" لقد ساعدت مصطفى محمد كثيرا على العمل الجاد وتحفيزه ليصبح أفضل لاعب في Can - 23 في مصر".

وأشار:" لقد تحدثت مع مصطفى عدة مرات منذ أن كان في تركيا، ولدي صديق تركي يقدم لي تقارير عن مبارياته ؛  كما أعطيه بعض النصائح من أجل مواصلة التألق".

وواصل:" على مصطفى محمد الاستمرار مع جالطة سراي لمدة موسمين لاكستاب مزيد من الخبرات، قبل الانتقال إلى نادٍ أوروبي كبير".

وأكمل:"  أنني أشعر بخيبة أمل لعدم معرفة بعض الأندية في مصر لإمكانياتي وقدراتي، اسأل محمد بسام ، حسن صلاح ، كريم طارق ، إسلام جمال ، أحمد سامي ، عموري، اسألهم عن كيفية تدريبي ، تحليلاتي للمباريات والخصوم ، وكذلك الاستعدادات لخطط المباريات. اسأل أيضًا محمد جودة الذي كان لاعبًا رائعًا في الأهلي في زمن مانويل جوزيه، فقط اسألهم الأسئلة".
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