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أخبار العالم

الكويت.. وزير الصحة يبحث مع السفير الهندي إجراءات احتواء كورونا

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:46 ص
الكويت
الكويت
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أمينة الدسوقي
أجري وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح لقاء مع سفير الهند سيبي جورج بشأن التدابير والإجراءات المتخذة في الكويت للتصدي واحتواء جائحة كورونا، وذلك خلال استقباله له.

وخلال اللقاء، تطرق السفير الهندي إلى أحدث المستجدات بشأن إنتاج واستخدام الطعم الواقي من كورونا المستجد في الهند.

من جانبه شكر وزير الصحة سفير الهند وأعرب عن تقديره لما يقوم به من جهود واضحة لتسهيل و تسريع وصول اللقاح إلى دولة الكويت.

وكانت قد أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، اليوم الخميس، قرارًا بإلزام جميع الركاب القادمين من الدول المحظور الطيران القادم منها بالحجر المؤسسي الإلزامي، اعتبارًا من 21 فبراير الجاري، في أحد الفنادق المحلية لمدة 14 يومًا على نفقتهم الخاصة.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، أكدت الإدارة في تعميمها الصادر لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، بعدم السماح بصعود الطائرة للركاب القادمين إلى الكويت، إلا بعد التسجيل بمنصة «كويت مسافر».

وأضافت الإدارة: «يتحمل الركاب القادمين تكلفة إجراء (2) فحص PCR على أن يتم تحصيل التكلفة من خلال منصة «كويت مسافر» أو شركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية».

كما لفتت الإدارة إلى إلزام جميع الركاب القادمين من الدول غير المحظور الطيران القادم منها بالحجر المؤسسي الإلزامي، في أحد الفنادق المحلية لمدة (7) أيام على نفقتهم الخاصة، على أن يستكمل مدة الحجر (7) أيام أخرى في الحجر المنزلي.

وأشارت إلى الاستمرار في قبول دخول العمالة المنزلية إلى دولة الكويت من خلال منصة «بالسلامة».
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