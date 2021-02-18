سهلة وسريعة.. طريقة عمل البراونيز بمذاق وطعم مميز

البراونيز من الحلويات السريعه التى يمكن تجهيزها سريعا فى مطبخك بمكونات متوفرة.. إليك طريقة عمل البراونيز بالمقادير والخطوات وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.





مقادير عمل البراونيز:





1 ملعقة كبيرة زبدة (للدهن على صينية الخبز)

1 علبة حليب مكثف

1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

240 جرام رقائق الشوكولاتة

1 كوب نوتيلا

3 ملاعق كبيرة زبدة

1/2 ملعقة صغيرة ملح البحر





طريقة عمل البراونيز





-تدهن قاعدة وجوانب صينية خبز 20 × 20 سم بالزبدة ووقومى بتغطيتها بورق زبدة

-في وعاء زجاجي متوسط ​​الحجم ضعى الحليب المكثف وخلاصة الفانيليا ورقائق الشوكولاتة والنوتيلا وقطع الزبدة معًا

-فى وعاء متوسط ​​الحجم يحتوي على القليل من الماء المغلي. يجب أن تكون كمية الماء صغيرة بما يكفي بحيث لا تلمس قاع الوعاء الزجاجي

- استمرى في تقليب الخليط حتى تذوب الشوكولاتة ويصبح المزيج ناعمًا (يجب أن يستغرق ذلك حوالي 5-7 دقائق).

-يسكب المزيج في صينية الخبز.

-استخدمي السكين لتوزيع الخليط بالتساوي عبر الصينية. رشها بالملح. ضعها في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.

-بمجرد أن يبرد، سخني السكين عن طريق وضعه تحت القليل من الماء الساخن ، ثم جففيها ، ثم قطعيها حول حواف صينية خبز البراونيز لتقسيمها.

-باستخدام ورق الزبدة ، أخرجي الهواء من صينية الخبز. قومى بإزالة الورق إلى مربعات 2x2 سم.



