ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

سهلة وسريعة.. طريقة عمل البراونيز بمذاق وطعم مميز

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:59 م
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
البراونيز من الحلويات السريعه التى يمكن تجهيزها سريعا فى مطبخك بمكونات متوفرة.. إليك طريقة عمل البراونيز بالمقادير والخطوات وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.

مقادير عمل البراونيز:

1 ملعقة كبيرة زبدة (للدهن على صينية الخبز)
 1 علبة حليب مكثف
1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا
240 جرام رقائق الشوكولاتة
1 كوب نوتيلا
3 ملاعق كبيرة زبدة
1/2 ملعقة صغيرة ملح البحر

طريقة عمل البراونيز

-تدهن قاعدة وجوانب صينية خبز 20 × 20 سم بالزبدة ووقومى بتغطيتها بورق زبدة
-في وعاء زجاجي متوسط ​​الحجم ضعى الحليب المكثف وخلاصة الفانيليا ورقائق الشوكولاتة والنوتيلا وقطع الزبدة معًا
-فى وعاء  متوسط ​​الحجم يحتوي على القليل من الماء المغلي. يجب أن تكون كمية الماء صغيرة بما يكفي بحيث لا تلمس قاع الوعاء الزجاجي
- استمرى في تقليب الخليط حتى تذوب الشوكولاتة ويصبح المزيج ناعمًا (يجب أن يستغرق ذلك حوالي 5-7 دقائق).
-يسكب المزيج في صينية الخبز.
-استخدمي السكين لتوزيع الخليط بالتساوي عبر الصينية. رشها بالملح. ضعها في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.
-بمجرد أن يبرد، سخني السكين عن طريق وضعه تحت القليل من الماء الساخن ، ثم جففيها ، ثم قطعيها حول حواف صينية خبزالبراونيز لتقسيمها.
 -باستخدام ورق الزبدة ، أخرجي الهواء من صينية الخبز. قومى بإزالة الورق  إلى مربعات 2x2 سم.

المصدر موقع برايت سايد
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طريقة حلوى الموز بالتوست بالشوكولاتة

طريقة عمل كيكة البرتقال بالخلاط .. بوصفات سهلة

طريقة عمل مولتن كيك

بـ 3 طرق سهلة وسريعة.. كيك بالبسكويت والتمر والشوكولاتة

بخطوات سهلة وغير مكلفة.. 3 طرق غير تقليدية لعمل كيك

بتكلفة ومذاق لا يصدق.. طريقة عمل الكوكيز

ترشيحاتنا

تعرف على قائمة مسلسلات رمضان 2021

أخبار الفن.. تعرف على قائمة مسلسلات رمضان 2021 .. شاهد ياسمين صبري تخطف أنظار متابعيها

إسرائيل تعلن قرارًا عاجلًا بشأن الدرع الصاروخية الجديدة

اعترافات مرتكبى مذبحة سرابيوم: خططنا لقتل وكيل الزراعة السابق وزوجته وقت صلاة الفجر

أكواد الاختبارات وضبط التابلت.. تنبيهات عاجلة لـ طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بشأن الامتحانات

موجز السوشيال ميديا.. راقصة شهيرة: فيفي عبده عملتلي بلوك.. ياسمين صبري: الحب علاج كل شيء.. بسمة وهبة تتغزل في عمرو أديب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رياضية جريئة.. نور الزاهد تستعرض جمالها على إنستجرام

بإطلالة شتوية.. لقاء الخميسي تفاجئ متابعيها على إنستجرام

على البحر.. رنا سماحة تتألق بالكاجوال في أحدث ظهور