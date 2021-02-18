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اقتصاد

إسبانيا تجري محادثات مع صناديق سيادية خليجية بشأن مشاريع ممولة بدعم أوروبي

الخميس 18/فبراير/2021 - 04:01 م
صدى البلد
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وكالات

قالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا جونثالث لايا إن إسبانيا تجري محادثات مع صناديق ثروة سيادية من عدة دول خليجية لكي تستثمر في مشاريع ممولة بدعم أوروبي.


وقالت خلال اتصال مرئي مع المراسلين الأجانب في إسبانيا: "يبدون اهتمامًا كبيرًا بمشاريع إزالة الكربون والتحول الرقمي وتحديث هيكلنا الإنتاجي في وقت تعكف فيه إسبانيا على عملية التحول الاقتصادي".


وأبلغ مسؤول رفيع مطلع على إدارة خطة التعافي الممولة من الاتحاد الأوروبي في تصريحات لـ"رويترز" إن الشرط الوحيد لتلك الاستثمارات حتى الآن هو خلق وظائف في إسبانيا. 


وأضافت جونثالث لايا أن الصناديق السيادية الخليجية "على دراية جيدة بإسبانيا وهم مستثمرون جيدون". 


وستحصل إسبانيا على أحد أكبر مخصصات صندوق التعافي الاقتصادي الأوروبي خلال الأعوام المقبلة، بمبلغ يصل إلى 140 مليار يورو (170 مليار دولار) نصفها تقريبًا منح.

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