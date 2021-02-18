الحكومة تكشر عن أنيابها للباعة الجائلين.. الحبس سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه.. ونواب: العقوبات تحد من انتشار الظاهرة.. ومطالب بتوفير أسواق حضارية

نائب يؤيد قرار الحكومة في تطبيق الغرامة على الباعة الجائلين بالقطارات دون تصريح

برلمانى يطالب بتشديد العقوبة على الباعة الجائلين فى محطات السكك الحديدية

"نقل البرلمان" تطالب بتخفيض عقوبة الباعة الجائلين لـ"6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه"









وافق مجلس الوزراء اليوم، الخميس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي، لانتشار ظاهرة الباعة الجائلين بشكل عشوائى داخل محطات السكك الحديدية الذين يتجولون دون تصريح.









وكانت السكك الحديدية تم تحديثها وتجديدها بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.









وقال النائب محمد عوض، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه على الحكومة مد يد العون للباعة الجائلين المحتاجين والذين يستحقون توفير لهم حياة كريمة وفقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى.









وأضاف عوض، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "لابد من الانتهاء من الشكل العشوائى للباعة الجائلين فى محطات السكك الحديدية مع التطور التى تشهده حاليًا"، مشيرًا إلى أن هناك نوعين من الباعة الجائلين، من يستحق الدعم والمساعدة والآخر هم التجار، وتابع: "يجب على الحكومة النظر فى حالة المحتاجين وتوفير سوق حضارية لهم، وتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين".









وأوضح أمين سر اللجنة، أنه يمكن تطبيق العقوبة فى حالة إخلال الباعة الجائلين بالنظام التى توفره الحكومة لهم، لافتًا إلى أن العقوبة التى فرضت من مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية غير مناسبة لباعة جائلين.









وطالب البرلمانى بأن تنخفض العقوبة فى الحبس من 6 أشهر إلى سنة بحد أقصى، وتقليل الغرامة من ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه بدلًا من عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.









من جانبه، أكد النائب مصطفى محمود مصطفى، عضو بلجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، أنه مع قرار مجلس الوزراء بتطبيق العقوبة التى وافق عليها اليوم على الباعة الجائلين فى السكك الحديدية بدون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر.









وأوضح مصطفى، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن العقوبة المتمثلة في الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فهي مناسبة للحد من انتشار ظاهرة الباعة الجائلين فى محطات القطارات.









وقال عضو مجلس النواب، إن هذا القرار ستتم مناقشته يوم الأحد الموافق 28 فبراير مع عودة جلسات مجلس النواب، ويتخذ فيه قرار حتى تطبق العقوبة على المخالفين ودخول الباعة دون تصريح، مشيرًا إلى أن التصريح الذي يصدر من الهيئة القومية لسكك حديد مصر يعمل على تنظيم شكل الباعة داخل القطارات وعملية البيع.













وقال النائب حسين العقارى، عضو بلجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه مع تشديد العقوبة فى حالة إخلال الباعة الجائلين بنظام الحكومة الذى تفرضه داخل محطات القطارات، مشيرًا إلى أن هذه السكك الحديدة تشهد تجديدات للشبكة فلا يمكن تشويه تلك التحديثات بسبب ظاهرة الباعة الجائلين على الأرصفة داخل القطارات، مضيفًا أن هذه العقوبة يجب أن تطبق للحد من انتشارها بشكل عشوائي.









على صعيد آخر، قال البرلمانى: "بالنسبة للباعة الجائلين داخل الأحياء والمدن والقرى و المحافظات لابد من توفير سوق حضارية مستقلة، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين، ثم تطبق عليهم عقوبات فى حالة عدم تطبيق قرار الحكومة".









يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.







