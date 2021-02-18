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رياضة

شوبير يعلن بشرى سارة بعد اعتراض الأندية على تحمل مسحات كورونا

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:45 ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
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عمرو الحلوانى

كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن صدور قرارات جديدة داخل اتحاد كرة القدم بشأن إدارة المسابقات وعدد من الموضوعات الأخرى خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى: "اليوم تولى محمد الشواربي لجنة المسابقات وشئون اللاعبين، وأحمد عوض خد العقود ومركز الهدف، محدش يقدر يدير الجبلاية بمفرده.. إذا كنا سنبدأ نعمل بشكل صحيح إحنا معاك، بلاش موضوع الإدارة الفردية".


وأضاف: "اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، ستتراجع عن الطلب الذى أرسلته إلى الأندية فى الدورى العام، تطالب فيه كل نادٍ بسداد 3 ملايين جنيه قيمة مسحات كورونا التى خضعت لها الفرق منذ عودة النشاط الرياضى بالموسم الماضى، على الرغم من تأكيد اللجنة الخماسية السابقة أن الاتحاد سيتحمل ثمن تلك المسحات وهو ما شجع الأندية على عودة الدورى".


 وعلى الجانب الآخر، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن طاقم حكام مباراة طلائع الجيش والقناة.


وتقام المباراة بين الطلائع والقناة  في الثانية والنصف عصرا ضمن منافسات دور الـ ٣٢ ببطولة كأس مصر.

وجاء طاقم تحكيم مباراة طلائع الجيش والقناة على النحو التالي:

يدير اللقاء محمد سيد بكر حكما للساحة على أن يعاونه الثنائى أحمد صلاح عبد الفتاح ومحمد عاطف الزناري وتامر جمعة حكما رابعا.

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