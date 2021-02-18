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رياضة

فرعية القاهرة تستكمل صرف مستحقات الحكام.. الأحد

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:47 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازي
قرّرت لجنة الحكام الفرعية التابعة إلى منطقة القاهرة لكرة القدم برئاسة توفيق السيد استكمال صرف بقية مستحقات قضاة الملاعب يوم الاحد المقبل. 

كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد قررت صرف أربعة ملايين ونصف المليون جنية نظير إدارة الحكام بمختلف الدرجات عن الموسم الحالي.


وأعلنت اللجنة الفرعية للحكام بمنطقة القاهرة عن تكملة صرف بقية مستحقات القسم الأول والثاني والثالث الموسم الحالي حتى ١٥ يناير الماضي.

كما أعلنت اللجنة الفرعية للحكام بمنطقة القاهرة عن استكمال صرف بقية مستحقات قضاة الملاعب الخاصة بإدارة مباريات مراكز الشباب عن الموسم الماضي.

وأخطرت اللجنة الفرعية للحكام بمنطقة القاهرة قضاة الملاعب بضرورة الحضور يوم الاحد القادم خلال الفترة من الساعة الخامسة وحتى السابعة مساءً بمقر المنطقة من أجل استكمال صرف بقية المستحقات المالية المتأخرة.

ووجهت اللجنة الفرعية للحكام بمنطقة القاهرة تنبيها إلى قضاة الملاعب بضرورة إحضار صورة البطاقة مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية تفاديا للإصابة بفيروس كورونا.
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