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كوبري بني سويف الجديد واحد من مشروعات صعيد مصر فى النقل والطرق .. شاهد

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:58 ص
ناصر فرح ، مدير
ناصر فرح ، مدير عام الطرق والنقل ببنى سويف
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ريهام فيكتور
قال ناصر فرح، مدير عام الطرق والنقل ببنى سويف ، إن الكوبرى القديم تم تنفيذه عام 84 ولم يكن هناك تنمية أو امتداد عمراني شرق النيل فى هذا الوقت، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء كوبري جديد يربط بين شرق النيل وغربه.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الأولى المصرية ، أن الكبارى تربط شرق النيل بغربها وتسهل الحركة التجارية والاقتصادية وييسر انتقالات المواطنين.

وأشار مدير عام الطرق والنقل ببنى سويف، إلى أن الكوبرى كان مصمم فى ذلك الوقت على قدرة استيعابية معينة ، ولكن مع الوقت والتنمية العمرانية التى حدثت فى شرق النيل راودنا حلم منذ عام 2005 ، وتم تنفيذ محور بديل عام 2017 ، لافتًا إلى أنه حلم لمحافظة بنى سويف كلها.

وتابع مدير عام الطرق والنقل ببنى سويف ، أن الكوبرى الشرقى القديم يستوعب حركة معينة فى ذلك الوقت ، وبالتالى عند حدوث اى صيانة له يحدث شلل كامل وانقطاع بين الشرق والغرب .

وأكد مدير عام الطرق والنقل ببنى سويف ، أنه بداية من هنا بدأت فكرة إنشاء كوبري أو محور بديل لكوبرى الشرق القديم .
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