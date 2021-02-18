الإنقاذ تحاول انتشال جثته.. سقوط سائق تروسيكل فى ترعة بقنا

لقى سائق تروسيكل، مصرعه غرقًا فى ترعة الكوم الأحمر بفرشوط فى قنا، بعد اصطدام التروسيكل بسياره وسقوطه داخل الترعة.

تلقى اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، يفيد مصرع حامد محمد بخيت 13 عاما مقيم بقرية سمهود، غرقًا فى ترعة الكوم الأحمر.

تبين أن التروسيكل، سقط بالسائق داخل الترعة، بعدما اصطدم مع سيارة على الطريق المجاور.

من جانبها تكثف قوات الإنقاذ النهرى، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، جهودها لانتشال جثة السائق من الترعة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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