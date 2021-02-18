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اقتصاد

الإسكان: الانتهاء من شبكات مرافق الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:08 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم

قام المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندسة عبير عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمرافق بالهيئة، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال المرافق الجاري تنفيذها بالحي الحكومي"منطقة الوزارات" بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقهم المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية، ومسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي لجميع شبكات المرافق الجاري تنفيذها بالحي.



واستهل مسئولو الإسكان، جولتهم بعقد اجتماع موسع، لاستعراض الموقف التنفيذي لجميع شبكات المرافق بالمجاورة الرئيسية والحي الحكومي والحي الدبلوماسي وجميع الأحياء السكنية، ثم تفقدوا أعمال المرافق للحي الحكومي، ومنطقة البنوك، والمنطقة حول مبنيي البرلمان ومجلس الشيوخ.



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وأشاد مسئولو الوزارة بتقدم الأعمال بالموقع، وجدية الشركات المنفذة، حيث إن الأعمال لا تتوقف على الرغم من العوامل الجوية والطقس السيئ.



كما شدد مسئولو الوزارة على جميع الشركات المنفذة لمشروعات المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة، بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية والتوقيتات المقررة للانتهاء من هذه الشبكات، لا سيما المناطق والأحياء المحيطة بالحى الحكومى ومجلس النواب.



من جانبه، أوضح المهندس محمد عبد المقصود، أنه تم الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بالحي الحكومي"منطقة الوزارات"، وجارٍ الإنتهاء من شبكات المرافق بمنطقة البنوك والمنطقة حول البرلمان ومجلس الشيوخ، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، بضرورة الانتهاء من جميع أعمال المرافق بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والمناطق المحيطة به. 


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