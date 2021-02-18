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حوادث

تحت التجديد.. نشوب حريق محدود في محطة بنزين بأسيوط

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:15 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر
نشب صباح اليوم الخميس حريق بمحطة بنزين بطريق أسيوط /القاهرة الزراعي بمركز منفلوط. 

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ باندلاع حريق بمحطة بنزين بطريق أسيوط /القاهرة الزراعي. 

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص ان محطة البنزين يعمل بها تجديدات وان التنكات المواد البترولية فارغة من البنزين انما حدث شرز كهرباء مع التنك مما أحدث صوت وانبعاث الأدخنة. 

تمت السيطرة على الموقف ولا توجد خسائر.
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