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رياضة

كواليس زيارة أحمد مجاهد إلى الاتحاد القطرى الأخيرة وتفاصيل التعاون المشترك

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:11 ص
أحمد مجاهد
أحمد مجاهد
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يسري غازي
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة كواليس لقاء المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية للجبلاية مع فهد ثانى مدير لجنة التطوير بالإتحاد القطرى لكرة القدم والمدير الفنى السابق للمنتخب القطرى فى أكاديمية أسباير بالدوحة مؤخرا.

كان المهندس أحمد مجاهد تواجد بالدوحة على هامش منافسات مونديال الأندية بدعوة من الشيخ حمد بن خليفة بن احمد رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم وتم اهداءه درع الإتحاد وتيشيرت بإسمه ل 2022 كأس العالم بمقر فندق شيراتون.

قال المصدر ذاته أن الاجتماع الذى جمع بين المهندس احمد مجاهد ونظيره القطرى فى أكاديمية اسباير تضمن مناقشة أحدث وسائل التطوير  لعناصر اللعبة خاصة المحاضرين والمدربين واللاعبين.

لفت إلى أنه تم الاتفاق بين الجانبين على تفعيل التعاون المشترك بين الاتحادين المصري والقطرى بشأن التعاون فى كافة المجالات بشأن كرة القدم.

أوضح انه سيتم فى الوقت القريب اقامة معسكرات للمحاضرين من الحكام إضافة إلى إعداد كوادر المدربين عبر الخضوع الى كورسات تدريبية تحت إشراف خبراء عالميين.

شدد على أن بداية تفعيل التعاون المشترك بين الاتحادين المصرى ونظيره القطرى جاءت عبر استقبال الجبلاية امس الأربعاء بمقر الجزيرة مندوبا عن إحدى الشركات العالمية المعتمدة لدى الفيفا لتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR.

أشار إلى أن ذلك يأتي للإطلاع على أحدث ما طرأ على التقنية عالميا ، وهو ما تم تطبيقه مؤخرا بمعرفة الشركة في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بالدوحة.

استطرد :  مندوب الشركة العالمية التى قامت بالاشراف على تقنية الفيديو فى مونديال الأندية ابدي استعداده للتعاون مع الاتحاد المصري فيما يتعلق بتقنية ال var.
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