أضخم صفقة أسلحة في تاريخها.. تل أبيب تصادق على خطة تسليح الجيش الإسرائيلي لمواجهة إيران

ذكر موقع "والاه" العبري أن إسرائيل صادقت على أضخم صفقة فى تاريخها لتسليح الجيش، استعدادًا لأي مواجهة محتملة مع إيران.





وصادقت اللجنة الإسرائيلية علي خطة تسليح الجيش، والتي بلغت تكلفتها أكثر من ست مليارات دولار أمر، إذ تشمل شراء أحدث الطائرات وأكثرها تطورًا حول العالم.





وتقدم وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس، بخطة التسليح ووافق عليها مجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية والسياسية" الكابينيت".





وتشمل خطة التسليح تزود الجيش الإسرائيلي بسرب كبير وجديد من طائرات "إف 16،" وكذلك شراء 4 طائرات للتزود بالوقود من طراز "بيجاسوس" من نوع "كيه 46 "للمهام بعيدة المدى، وهي الطائرات التي طلبها رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي "أفيف كوخافي"، وهي ضمن خطته المتعددة السنوات والتي باتت تعرف باسم "خطة جدعون".





وتضم صفقة الأسلحة الجديدة منظومة القبة الحديدية المتطورة، فضلا عن الجيل الجديد والتي تشكل من منظومة الدفاع حيتس 2، وهي تعرف بأكثر الصوارخ الاعتراضية تطورًا.





وتشكّل تلك الأسلحة خطوة أساسية ومهمة للغاية للحماية من الصوارخ الباليستية التي يمتلكها النظام الإيراني.





وستضمّ خطة التسليح الجديدة شراء سرب جديد من طائرات "إف 15"المتطورة، وكذلك شراء طائرة هليكوبتر من نوع "22".