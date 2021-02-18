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فن

بعد نجاته من حادث أليم.. الجمهور يبحث عن عمرو أديب

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:59 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدر الإعلامي عمرو أديب، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.


وكشف الإعلامي شريف عامر، عن الحالة الصحية للإعلامى عمرو أديب، قائلًا: "أديب يعاني من آلام شديدة؛ نتيجة قوة صدمة الحادث الذي تعرض له"، مؤكدًا أنه تلقى الرعاية المطلوبة أمس وخرج من المستشفى بسلامة.


وأضاف "عامر"، خلال تقديمه برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن أديب يخضع لتقييم يومي؛ لأنه يخرج على الهواء لعدد كبير من السنوات، إضافةً إلى أنه شخصية مؤثرة وهامة في مجاله.


واستنكر الإعلامي شريف عامر، حملات الشماتة فيه من القنوات المعادية، معربًا عن أمنياته بشفاء الإعلامي عمرو أديب وعودته سريعًا إلى الشاشة مرة أخرى ورواية الحكايات بأسلوبه، معلقا "ما نتأكد منه مع قوة التأثير والوجود الاهتمام والكلام سلبًا وإيجابًا".


ونوه إلى أن الإعلامي عمرو أديب اسم مهم ومؤثر وناجح، متمنيا عودته بالسلامة على المستوى الشخصي والمهني.

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