ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصحة الكويتية تعلن موعد وصول الدفعة الخامسة من لقاح فايزر

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:31 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
Advertisements
أمينة الدسوقي
قال الدكتور عبد الله البدر، الوكيل المساعد لشئون الأدوية والتجهيزات الطبية في وزارة الصحة الكويتية، إن الدفعة الخامسة من لقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا ستصل إلى البلاد عصر يوم الأحد المقبل.


وأضاف البدر، فى تصريح لوكالة الأنباء الكويتية كونا اليوم، الخميس، أن الوزارة تقوم بالمراقبة الدقيقة لـ سلامة ومأمونية لقاح فيروس كورونا بعد استخدامه، فضلا عن استمرارها في متابعة المعلومات والبيانات بشأن سلامة وفعالية وجودة اللقاحات محليا وعالميا واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ضمان سلامة المواطنين والمقيمين.


وأكد الوكيل المساعد لشئون الأدوية والتجهيزات الطبية في وزارة الصحة الكويتية، حرص دولة الكويت على مواجهة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن التطعيم هو السبيل الوحيد مع الالتزام بالاشتراطات الصحية لتخفيف مشكلة هذا الوباء الذي تعاني منه جميع دول العالم.


وكانت دولة الكويت بدأت حملة التطعيم في 27 ديسمبر 2020، وبلغ عدد المسجلين في منصة تلقي اللقاح حتى يوم الاثنين الماضي 454522 شخصا، في حين وصل إجمالي عدد متلقي الطعوم نحو 137 ألف شخص منهم نحو 119 ألف مواطن إضافة إلى بلوغ متوسط تلقي الطعوم يوميا 16 ألف شخص. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تطعيم 10 آلاف شخص يوميًا.. وزير الصحة الكويتي يكشف أمكان توزيع لقاح كورونا

الكويت ترخص الاستخدام الطارئ للقاح «فايزر» ضد كورونا

الكويت تصرح باستخدام لقاح فايزر ضد كورونا

سويسرا توافق على استخدام لقاح فايزر - بيونتيك ضد فيروس كورونا

صحيفة: لقاح كورونا يصل الكويت فجر الأربعاء

رسميا.. شاهد| لحظة انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في الكويت

ترشيحاتنا

مغنية شهيرة تتعرض لـ 3 سكتات دماغية ونوبة قلبية بسبب المخدرات

وفاة أكثر من 5000 إسرائيلي خلال شهر.. تل ابيب تشهد أكبر فاجعة خلال 20 عاما

تشابه أسماء.. جماهير جالاتا سراي تهاجم بلال أحمد علام بسبب مصطفى محمد

السادس أفريقيًا.. فيفا يعلن تصنيف منتخب مصر عالميا

وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة حول استكمال الدراسة ومواعيد الامتحانات

خطير للغاية.. فيروس كورونا يلحق أضرارا شديدة في المناعة

Advertisements

أقل سعر من شهرين .. الذهب يتراجع بشدة اليوم الخميس

خريطة تساقط الأمطار.. الأرصاد: سنتعرض لمنخفض جوى آخر الأسبوع القادم.. فيديو

إهدار مبالغ طائلة لتنفيذ مشروعات طرق وكباري غير مطابقة للمواصفات.. الحكومة ترد

علامات الشخص المحسود .. وهذه أدعية الوقاية

مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين في حادث تصادم أتوبيس بمقطورة نقل على طريق أسوان /أبو سمبل

استخدمت 7 سكاكين.. سيدة تقطع رأس أمها وتطعنها 100 طعنة

أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة لسنوات .. الإفتاء تكشف عنها

خلال ليلة قارسة البرودة .. مصرع أم وابنتها أثناء محاولة البحث عن مصدر دفء

وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة حول استكمال الدراسة ومواعيد الامتحانات

عبر بوابة مصر للاستكشاف.. إطلاق أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز

الدفاتر القديمة.. غضب أهلاوي عارم تجاه مدحت شلبي بسبب كهربا | ومحاميه: هيتحاسب بالقانون

ضربة لتل أبيب.. الاتحاد الأوروبي يسعي لإدراج الجيش الإسرائيلي على القائمة السوداء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من زكي لـ عمرو أديب.. مشاهير نجوا بأعجوبة من حوادث الرينج روفر في مصر | صور

أي بنت تقدر تجيب فستان بـ 2500 جنيه .. ياسمين صبري بين التريند والهجوم

مقارنة مفصلة بين رولزرويس جوست 2021 و2020 في السعودية | صور