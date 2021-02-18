الصحة الكويتية تعلن موعد وصول الدفعة الخامسة من لقاح فايزر

قال الدكتور عبد الله البدر، الوكيل المساعد لشئون الأدوية والتجهيزات الطبية في وزارة الصحة الكويتية، إن الدفعة الخامسة من لقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا ستصل إلى البلاد عصر يوم الأحد المقبل.









وأضاف البدر، فى تصريح لوكالة الأنباء الكويتية كونا اليوم، الخميس، أن الوزارة تقوم بالمراقبة الدقيقة لـ سلامة ومأمونية لقاح فيروس كورونا بعد استخدامه، فضلا عن استمرارها في متابعة المعلومات والبيانات بشأن سلامة وفعالية وجودة اللقاحات محليا وعالميا واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ضمان سلامة المواطنين والمقيمين.









وأكد الوكيل المساعد لشئون الأدوية والتجهيزات الطبية في وزارة الصحة الكويتية، حرص دولة الكويت على مواجهة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن التطعيم هو السبيل الوحيد مع الالتزام بالاشتراطات الصحية لتخفيف مشكلة هذا الوباء الذي تعاني منه جميع دول العالم.







