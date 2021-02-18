نائب محافظ بني سويف يوضح جهود المشروعات القومية بالمحافظة

قال الدكتور بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، إن تمكين الشباب أصبح مشروع الدولة المصرية الذي تبناه الرئيس السيسي، في توقيت لم يتخيلة أحد، إذ تقلد الشباب مناصب في السلطة التنفيذية.





وأضاف "حبش"، خلال حواره ببرنامج " صباح الخير يا مصر "، المذاع على فضائية الأولى المصرية ، أنه بعد عام من المشاركة في تحويل التجربة الشبابية إلى مشروع لتمكين القيادات الشبابية المصرية يمكن القول بكل وضوح إن هذا الأمر كان الاختيار الصحيح لصالح الدولة المصرية.





وأشار نائب محافظ بني سويف ، إلى أنه يشارك في العمل العام منذ 15 عاما، لكن السنة التي قضاها في منصبه الحالي تساوي في حجم التجربة والخبرة سنوات عمله السابقة .





وتابع نائب محافظ بني سويف ، أن تحمل مسؤولية حل المشكلات تختلف كثيرًا عنه التحدث عنها ، منوهًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجهنا بأن نستغرق الوقت اللازم في الدراسة وتقدير حجم المشكلات وإيجاد طرق لحلها ودراسة الإمكانيات والموارد المتاحة والتفكير في استغلال الموارد غير المستغلة وزيادتها من أجل تحقيق التنمية في المحافظات التي نتولى العمل بها .









وأكد نائب محافظ بني سويف ، أنه كُلف بالعمل مع الدكتور محمد هاني المحافظ الذي يعتبر أصغر محافظ في تاريخ البلاد، إذ كان يبلغ عمره 34 سنة وقت توليه منصبه، كان على علم كامل للأنماط والنماذج التي دعمتها الدولة المصرية بشكل أو بآخر، وبالتالي كان التحدي أكبر كثيرًا من مجرد حل أو فهم مشكلات المحافظة .





واكمل نائب محافظ بني سويف ، ان الاتجاه الأهم هو العمل في فريق عمل متكامل وهو ما جعلنا ننجح .