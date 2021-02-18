تضم 120 ألف متسابق.. سؤال برلماني حول مسابقة الشهر العقاري 2015

أعلن ايهاب منصور وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تقدمه بسؤال لرئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالي، لتوجيهة لوزير العدل بشأن مسابقة الشهر العقاري الخاصة بـ 2015.





وقال "منصور" لـ"صدى البلد"، إن مسابقة الشهر العقاري التي أعلنت عنها وزارة العدل فى عام 2015 وتم تاجيلها لعام 2016 بسبب عدم استكمال الاجراءات الخاصة بالمتسابقين وتم اخذ حكم قضائي بتاجيلها لـ2016 ولكن لم يتم إعلان نتائج لها حتى الآن.





واكد عضو مجلس النواب، أن المسابقة تضم 120 ألف متسابق وتم توجيه عدد كبير من الأسئلة البرلمانية للوزارة في السابق، وتم عقد مقابلات مع المتسابقين ولكن بلا جدوى.



