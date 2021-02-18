أخدتها من بق الأسد.. إبراهيم بدر: حصلت على الذهبية في بطولة فزاع الدولية «فيديو»

قال إبراهيم بدر، كابتن منتخب مصر لألعاب القوى للإعاقات الحركية، إنه يلعب رياضة رمي القرص منذ فترة كبيرة جدًا فى المنتخب، لافتًا إلى أن معسكر المنتخب بدأ فى شهر سبتمبر الماضي، والكل كان لديه عزيمة لتحقيق أفضل أرقام.





وأضاف "بدر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن عدد المشتركين فى بطولة فزاع التى اقيمت فى دبى كانت 65 دولة، وكله كان مستعدًا لتحقيق أفضل أرقام قياسية، مشيرًا إلى أنه تم اجراء 3 مسحات لكل المشاركين خلال 10 أيام فقط.





وتابع أن المنتخب المصرى كان فى فقاعة حماية لجائحة كورونا، ولم يصب أي منهم وحققنا ميداليات ذهبية، منوهًا بأنه يتمرن مرتين يوميًا وهي تمرينة قصف القرص ويحاول زيادة قوته لكي يحقق أعلى مسافة في الإلقاء.





وأوضح أنه حصل على العديد من الميداليات الذهبية والبرونزية أكثر من مرة من قبل، مضيفًا حققت الميدالية الذهبية في بطولة فزاع وأخدتها من بق الأسد، خاصة وأن بطل العالم من الهند وأذربيجان كانوا منافسين لي.



