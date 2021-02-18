لليوم الثالث.. الإسماعيلية تعلن حالة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، عن استمرار رفع درجة الاستعداد بكل أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات، لليوم الثالث على التوالي، لمواجهة الظروف الجوية التي تشهدها مختلف مناطق المحافظة، موجها كل المرافق الخدمية بالاستعداد لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.





وشهدت محافظة الإسماعيلية، خلال الـ 48 ساعة الماضية، سوء الأحوال الجوية، وسقوط أمطار غزيرة ببعض المناطق، بالإضافة إلى عواصف رملية، وشدة رياح.





وأشار بشارة، إلى متابعته المستمرة للظروف الجوية بالتنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن، ومديريات الخدمات المعنية وخاصة الري والطرق.





وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الخميس تنتهي الموجة الحالية من انخفاض درجة الحرارة، وتكون درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية، على أن يكون هناك تحسنا في الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وأضاف مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار الحالية، التي بلغت ذروتها اليومين الماضيين (الثلاثاء والأربعاء) تنتهي على أن يهدأ نشاط الرياح تدريجيا الخميس.





ونصح شاهين المواطنين، بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وتجنب الأنشطة البحرية نتيجة اضطراب الملاحة البحرية، ومتابعة النشرات الجوية أولا بأول لمعرفة درجات الحرارة وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة.





من جانبه أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة.





استمرار رفع درجات الاستعداد القصوى بكل القطاعات والمناطق على مستوى محافظات القناة للتعامل مع موجة الطقس السيئ والتى يصاحبها سقوط أمطار وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية، مؤكدا المتابعة اللحظية للجهود المبذولة لمواجهة آثار التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد خلال هذه الأيام.





وتابع اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة محافظات القناة حالات سقوط الامطار وشدتها على مدار الـ 48 ساعة الماضية مع رؤساء القطاعات والمناطق على مستوى محافظات القناة، وأعمال سحب تجمعات مياه الأمطار فى القطاعات والمناطق المختلفة، عبر غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالشركة.





حيث شهدت محافظتى السويس وبورسعيد اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة، على فترات متقطعة لم ينتج عنها أى تجمعات لمياه الأمطار فى عدد من المناطق، وتم التعامل الفورى مع مناطق تجمعات مياه الأمطار من قبل التمركزات وسيارات الكسح، وفرق الطوارئ.





وفى محافظة الإسماعيلية شهد عدد من مراكز ومدن المحافظة سقوط أمطار خفيفة لم ينتج عنها أى تجمعات لمياه الأمطار.





وأكد "عصمت" أن غرفة عمليات الشركة تعمل بكامل طاقتها وتقوم بحل أى شكاوى تتعلق بالأمطار من جميع القطاعات والمناطق، مشيرا الى أن خدمة الخط الساخن 125 تتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار الـ 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن أو من خلال خدمة الواتساب على الرقم 01206666240 كذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

