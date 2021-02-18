لليوم الثالث.. استمرار كسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ .. صور

واصل رؤساء المراكز والمدن بمحافظة كفر الشيخ، لليوم الثالث على التوالي، قيادة حملات النظافة وأعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.





من جانبه، تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، استكمال أعمال رفع مياه الأمطار بنطاق مركز ومدينة كفر الشيخ، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية القروية.





ووجه باستمرار رفع درجة الاستعداد التام والجاهزية على مدار اليوم لجميع معدات الكسح، ورفع مياه الأمطار أولًا بأول إن وجدت، والاهتمام بمحيط جميع المدارس والمستشفيات، والوحدات الصحية، ودور العبادة.





جاء ذلك بإشراف ومتابعة هيثم عطية، رئيس حي شرق كفر الشيخ، وأحمد الجوهري، رئيس حي غرب كفر الشيخ، ومنصور عمر، ومحمد صلاح، ومحمد رضا، نواب رئيس المدينة لشئون قرى مركز كفر الشيخ، ومتابعة على مدار اليوم من قبل رؤساء قرى مركز كفر الشيخ.





يأتي هذا بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار رفع درجة الاستعداد والجاهزية، لمجابهة مياه الأمطار، والتعامل الفوري مع رفعها أولًا بأول، والتركيز على الهيئات الخدمية، ودور العبادة، والمؤسسات التعليمية، بالتعاون والتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي بكفر الشيخ.



