مستشار سفارة إفريقيا الوسطى يكشف العوائد الاقتصادية من إنشاء المطارات المصرية

قال إسماعيل أبو ضباب مستشار سفارة أفريقيا الوسطى والخبير الاقتصادي، إن مصر لديها تجارب متميزة في مجال إنشاء وإدارة المطارات ينظر إليها العالم بكل تقدير واهتمام ومنها دولة أفريقيا الوسطي التي تسعى للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.





وأشار إسماعيل أبو ضباب إلى أنه بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية تم الاهتمام بشكل كبير بإنشاء مطارات جديدة في مصر تربط المدن المقامة بها بالعالم كله تسهيلا لحركة النقل والشحن الجوي مثل العاصمة الإدارية ومطارات سفنكس والعلمين وغيرها من المطارات التي هي تحت الإنشاء حاليا.





وأوضح أبو ضباب أن المطارات المصرية حاليا تتمتع بأكبر قدر من التأمين والأمن والأمان وهناك شركات كبيرة تعمل في مجال توفير كاميرات المراقبة والمتابعة والكشف عن المواد الحارقة والخطرة ومنها شركة سمارت تكنولوجي التي تتمتع بخبرات كبيرة في هذا المجال وتعمل حاليا بأحد المطارات المصرية بخبرة وكفاءة عالية كما أنه يجري الاتفاق حاليا معها لتقديم خدماتها وخبراتها في دعم مطارات أفريقيا الوسطى.









وذكر إسماعيل أبو ضباب انه من منظور اقتصادي نجد أن الدولة في مصر حاليا تعمل على إنشاء شبكة طرق عملاقة تربط مصر كلها وكذلك إنشاء خطوط ملاحة بحرية قوية وملاحة جوية وهذا الفكر يعطي مردودا اقتصاديا كبيرا من خلال استثمار الأراضي على جانبي الطرق في مشروعات مختلفة وإنشاء تجمعات سكنية وحضرية جديدة وتسهل حركة التجارة والصناعة، مما يسهل وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.





وأوضح أبو ضباب أيضا أن إنشاء المطارات تخدم حركتي السياحة والتجارة وهي عنصر جذب قوي لأي استثمارات خارجية.