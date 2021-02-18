ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مستشار سفارة إفريقيا الوسطى يكشف العوائد الاقتصادية من إنشاء المطارات المصرية

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:01 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
قال إسماعيل أبو ضباب مستشار سفارة أفريقيا الوسطى والخبير الاقتصادي، إن مصر لديها تجارب متميزة في مجال  إنشاء وإدارة المطارات ينظر إليها العالم بكل تقدير واهتمام ومنها دولة أفريقيا الوسطي التي تسعى للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.

وأشار إسماعيل أبو ضباب إلى أنه بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية تم الاهتمام بشكل كبير بإنشاء مطارات جديدة في مصر تربط المدن المقامة بها بالعالم كله تسهيلا  لحركة النقل والشحن الجوي  مثل  العاصمة الإدارية ومطارات سفنكس والعلمين  وغيرها من المطارات التي هي تحت الإنشاء حاليا.

وأوضح أبو ضباب أن المطارات المصرية حاليا تتمتع بأكبر قدر من التأمين والأمن والأمان وهناك شركات كبيرة تعمل في مجال توفير كاميرات المراقبة والمتابعة والكشف عن المواد الحارقة والخطرة ومنها شركة سمارت تكنولوجي التي تتمتع بخبرات كبيرة في هذا المجال وتعمل حاليا بأحد المطارات المصرية بخبرة وكفاءة عالية كما أنه يجري الاتفاق حاليا معها لتقديم خدماتها وخبراتها في دعم مطارات أفريقيا الوسطى.


وذكر إسماعيل أبو ضباب انه من منظور اقتصادي نجد أن الدولة في مصر حاليا تعمل على إنشاء شبكة طرق عملاقة تربط مصر كلها وكذلك إنشاء خطوط ملاحة بحرية قوية وملاحة جوية  وهذا الفكر يعطي مردودا اقتصاديا كبيرا من خلال استثمار الأراضي على جانبي الطرق في مشروعات مختلفة وإنشاء تجمعات سكنية وحضرية جديدة وتسهل حركة التجارة والصناعة، مما يسهل وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.

وأوضح أبو ضباب أيضا أن إنشاء المطارات تخدم حركتي السياحة والتجارة  وهي عنصر جذب قوي لأي استثمارات خارجية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الحكومة: دراسة اتخاذ المراحل النهائية من طرح الأراضي الاستثمارية التابعة لوزارة الطيران بمحيط المطار

على الرغم من الفجوة السكانية.. مدبولي: قادرون على تلبية متطلبات التعليم ما قبل الجامعي.. فيديو

لاستيعاب 900 راكب في ساعة.. وزير الطيران: تطوير مطار سفنكس بتكلفة 1.3 مليار جنيه

برلمانى يوجه تساؤلات لوزير الطيران بشأن الموقف التشغيلي لمطارات سفنكس والعاصمة الدولي

ترشيحاتنا

لماذا قرر وزير التعليم التحدث للرأي العام في السادسة من مساء اليوم؟| تفاصيل

أي بنت تقدر تجيب فستان بـ 2500 جنيه .. ياسمين صبري بين التريند والهجوم

وديعة بعائد شهري.. أفضل أرباح الفلوس في البنوك المصرية| تقرير شامل

عبدالناصر محمد يدخل سباق المرشحين لتدريب فريق البنك الأهلي

بعد تعرضه لحادث .. ميريام فارس توجه رسالة لـ عمرو أديب

مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 في تصادم أتوبيس بمقطورة على طريق أسوان..صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة شتوية.. لقاء الخميسي تفاجئ متابعيها على إنستجرام

على البحر.. رنا سماحة تتألق بالكاجوال في أحدث ظهور

بإطلالة رياضية.. ياسمين صبري تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام