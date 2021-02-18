تقاوي ومبيدات للمزارعين..حل مشكلة نقص الأسمدة في أسيوط..شاهد

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لمناقشة سبل بحث التعاون بين المحافظة والهيئة في إتاحة كل مدخلات الإنتاج من أسمدة وتقاوي ومبيدات للمزارعين وحل مشكلة نقص الأسمدة بالمحافظة.
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جاء ذلك بحضور المهندس عارف محمد علي مدير عام الإصلاح الزراعة بأسيوط والمهندس هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.
ووجه محافظ أسيوط – خلال اللقاء – الشكر والتقدير لمعالي وزير الزراعة ورئيس هيئة الإصلاح الزراعي لاستجابتهما السريعة وتدخلهم لزيادة حصة المحافظة من الأسمدة لحل شكوى المزارعين من نقص الأسمدة الزراعية ببعض المراكز لافتًا إلى التنسيق الذي تم بين رئيس الهيئة والمحافظة في سبيل تكثيف جهود حل مشاكل المزارعين وتوفير الأسمدة اللازمة.
واستعرض رئيس هيئة الإصلاح الزراعي دور الهيئة في توفر كل السلع الغذائية التي يحتاجها المجمتع من خلال منافذ وزارة الزراعة لعمل توازن في الأسعار بين السوق المحلي والمستهلك إذ جرى الحفاظ على مستوى الأسعار وإتاحة كل الخضر والفواكه والمحاصيل التي يطلبها المنزل يوميًا والتغلب على كل الأزمات عن طريق توفير كل السلع الغذائية المطلوبة في البيت المصري مشيرًا إلى زيادة معدلات التصدير للمحاصيل الزراعية والمنتجات والتي تعبر عن نجاح الزراعة المصرية حيث أنها زادت عما كانت عليه في العام الماضي رغم الغلق الذي سببته أزمة انتشار فيروس كورونا.