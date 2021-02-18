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فن

بعد استعراضها جمالها أمام الفيراري.. سمية الخشاب تتصدر جوجل

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:53 ص
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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آيه عاطف
تصدرت الفنانة سمية الخشاب، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد نشرها صورًا جديدة، من احتفالها بمناسبة عيد الحب بطريقتها الخاصة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت بملابس سوداء من أمام سيارة فراري حمراء اللون، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا وعبروا عن جمالها وأناقتها.

و الفنانة سمية الخشاب بالغة من العمر 54 عاما، تعد إحدى النجمات اللاتى قدمن عددا من الأعمال الفنية التى لاقت إعجاب الجمهور.

وتزوجت سمية الخشاب خمس مرات قبل زواجها من أحمد سعد، وذلك بحسب تصريحاتها المسجلة بالفيديو عبر العديد من البرامج التليفزيونية، وأكدت أكثر من مرة أن شائعات الزواج تحيطها كثيرا، لكنها لم تتزوج كثيرا كما أشاع البعض.

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