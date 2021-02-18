محافظ بني سويف: الدولة استطاعت وضع المحافظة على الخريطة

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إنه كان نائبا لمحافظ بورسعيد، ثم تولى منصبه الجديد منذ قرابة 15 شهرا.





وأضاف "غنيم" ، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الاولى المصرية، أن المحافظة كان حقها مهدورا في السنوات الماضية، لكن مع اهتمام القيادة السياسية اختلفت الرؤية بخصوصها .







وأشار محافظ بني سويف، إلى أن بنى سويف ظهير محافظتي القاهرة والجيزة والعاصمة الإدارية وبوابة الصعيد للقادم من الدلتا، وبوابة الدلتا للقادم من الصعيد، إذ جرى تخصيص 87 مليار جنيه لتطوير المحافظة، وزاد هذا الرقم في الفترة الأخيرة، نظرا للأهمية الجيومكانية للمحافظة.







وتابع محافظ بني سويف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مكّن الشباب بشكل فعلي، إذ جرى خفض معدل أعمار القيادات التنفيذية، وهو ما لا يعني استبعاد الكفاءات والقدرات، لكن الدولة المصرية تعمل على مزج الخبرات والشباب.



