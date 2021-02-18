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أخبار العالم

السعودية.. شاهد كيف تحولت المملكة لمدينة بيضاء.. فيديو وصور

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:50 ص
السعودية
السعودية
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سمر صالح
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس مقاطع فيديو ولقطات تظهر المملكة العربية السعودية وهي تكتسي بالبياض بسبب الطقس شديد البرود وتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك.

ووثق عدد من المواطنين السعوديين مقاطع فيديو من مناطق الظهر وعلقان وجبل اللوز أثناء تساقط الثلوج.

وبدأ تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك ومن المقرر أن يستمر حتى يوم الخميس، وفق خبراء الأرصاد والطقس.

وشارك عدد من مغردي موقع "تويتر" عبر هاشتاج ثلوج تبوك في نشر صور ومقاطع فيديو للثلوج المتساقطة.

وشهدت الأجزاء الشمالية للسعودية تساقطا كثيفا للثلوج، متأثرة بالمنخفض الجوي الذي ضرب منطقة بلاد الشام عموما، مصحوبا بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ.
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