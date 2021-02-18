تفاصيل حصول المستشفيات المصرية على الاعتماد الدولي.. فيديو

قال الدكتور إسلام أبو يوسف ، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد الدولي والرقابة الصحية، إن معايير المستشفيات المصرية التى وضعتها الهيئة العامة للرقابة الصحية حصلت على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية.





واضاف الدكتور إسلام أبو يوسف، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، أنها تعتمد على المعايير والنظم والمستشفيات الموجودة في المستشفيات والنظم العالمية، أي أنها تقدم خدمة بمستوى عالمي.







وأشار نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد الدولي والرقابة الصحية، إلى أن الهيئة هي أداة الدولة الرئيسة لضبط الخدمات الصحية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل عن طريق وضع المعايير الحاكمة لتقديم الخدمة واعتماد وتسجيل المنشآت الصحية وأعضاء المهن الطبية الذين يقدمون هذه الخدمات والرقابة على المنشآت الطبية والصحية وأعضاء المهن الطبية.







وتابع أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي المكون الرئيس للتغطية الصحية الشاملة للدولة التي تسعى إلى تحقيقها خلال 10 سنوات على مراحل.





