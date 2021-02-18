البحرين.. وفاة مواطن يبلغ من العمر 75 عاما بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية وفاة حالة قائمة لفيروس كورونا المستجد لمواطن يبلغ من العمر 75 عامًا، وذلك وفقا لما أفادت به صحيفة الوطن البحرينية.





وكانت قالت صحيفة "الوطن" البحرينية فى وقت سابق لها أن السلطات الصحية بمملكة البحرين بدأت استخدام لقاح سبوتنيك V الروسي للتطعيم ضد الإصابة بفيروس كورونا.





فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم فى وقت سابق أنه يجب على طلبة المرحلة الابتدائية والإعدادية تسليم الكتب التي بحوزتهم أو دفع المبالغ عن الكتب التالفة أو المفقودة.



