الصحف السعودية اليوم: انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا في المملكة.. والكويت تصدر تدابير جديدة للقادمين من الخارج.. وترامب في أولى مقابلاته بعد ترك الرئاسة: بايدن مضطرب عقليا

السعودية.. لا حالات حرجة خلال 24 ساعة... وافتتاح مركز تطعيم في مكة المكرمة

وزارة الدفاع الأمريكية تدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة

تظاهرات أمام سفارة أنقرة في بغداد احتجاجا على توغل الجيش التركي

اجتماع أمريكي أوروبي بشأن برنامج إيران النووي

تأخر اتصال بايدن بنتنياهو يعكس عدم أولوية ملفات المنطقة









تناولت الصحف السعودية اليوم، الخميس، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.













محليا، أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" بأن السعودية باستقرار في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» (كوفيد - 19)، مع تشديد للإجراءات الوقائية وإيقاف تام للتجمعات والفعاليات والطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي. وفي أمر لافت، لم تسجل خلال 24 ساعة مضت أي حالة حرجة.









وفي ضوء الإجراءات الاحترازية، أغلقت وزارة الشئون الإسلامية 8 مساجد مؤقتًا في أربع مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس «كورونا» بين المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال عشرة أيام 87 مسجدًا، وجرى فتح 70 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.









في سياق متصل، أشارت صحيفة "سبق" إلى إعلان وزارة الصحة اليوم، الخميس، عن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا (كوفيد-١٩) في جميع مناطق المملكة.













وقالت الوزارة عبر "تويتر": "يمكن للراغبين في أخذ اللقاح، معرفة أماكن مراكز اللقاح، وحجز الموعد من خلال تطبيق "صحتي"؛ وذلك حسب الفئات المستهدفة".









وأشارت صحيفة "الرياض" إلى إشادة الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس بالوعي الكبير من قبل زائري مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتزامهم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية، جاء ذلك في كلمة له بعد صلاة العشاء بالمسجد النبوي.









وقالت صحيفة "الوئام" إن أمانة منطقة الباحة أغلقت خلال الأسبوع الماضي 78 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.









في سياق متصل، ذكرت صحيفة "سبق" أن أمانة الرياض أعلنت أمس أنها تغلق منشأة وترصد 4 مخالفات كل 10 دقائق.









وقالت الأمانة عبر حسابها في "تويتر": "كل 10 دقائق نغلق منشأة ونرصد 4 مخالفات.. و6.524 جولة ميدانية حصيلة مراقبي أمانة منطق الرياض خلال الـ24 ساعة الماضية".









وأفادت صحيفة "اليوم" بإعلان قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الخميس)، تدمير طائرة من دون طيار «مسيّرة» حوثية مفخخة أُطلقت باتجاه السعودية. وأوضح العميد المالكي، أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب.









وفي الشأن نفسه، أوضحت صحيفة "عكاظ" إدانة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» جون كيربي، الاعتداءات التي تشنها مليشيا الحوثي على المملكة.









وأكد كيربي في مؤتمر صحفي عقد أمس، الأربعاء أن هذه الاعتداءات «تعد انتهاكًا للقانون الدولي وتقويضًا لجهود السلام في المنطقة».









كما أكد التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن نفسها.









عربيا وإقليميا، أبرزت صحيفة "سبق" إصدار الكويت اليوم (الخميس) تدابير جديدة للقادمين من الخارج، وذلك للحد من تفشي فيروس «كورونا».









وأصدرت الإدارة العامة للطيران المدني قرارًا بإلزام جميع الركاب القادمين من الدول المحظور الطيران القادم منها بالحجر المؤسسي الإلزامي اعتبارًا من 21 من الشهر الحالي، في أحد الفنادق المحلية لمدة 14 يومًا على نفقتهم الخاصة، من خلال التسجيل في منصة «كويت مسافر» أو منصة «بالسلامة. كما أعلنت الإدارة، عبر حسابها بموقع «تويتر»، إلزام جميع الركاب القادمين من الدول غير المحظور الطيران القادم منها بالحجر المؤسسي الإلزامي في أحد الفنادق المحلية لمدة سبعة أيام على نفقتهم الخاصة.









وذكرت صحيفة "الرياض" أنه بعد مضي نحو شهر على تنصيبه، لا يزال الرئيس الأمريكي جو بايدن محجما عن إجراء «الاتصال الهاتفي الأول» برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في سابقة غير معهودة في تاريخ العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، وهو ما طرح أسئلة عن أسباب هذا الإحجام، في وقت يسعى فيه العديد من الباحثين والسياسيين، العثور على إجابات عنها.









وأفادت صحيفة "الوئام" بتظاهر العشرات من الناشطين والمواطنين أمام سفارة أنقرة في بغداد احتجاجا على توغل الجيش التركي.









وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أمس، الأربعاء، إن عدد الأتراك الذين قتلوا من الجنود والدرك والشرطة والحراس الأمنيين خلال العمليات داخل وخارج الحدود بلغ 1259 تركيا منذ يوليو 2015. وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها عقب اجتماع الحكومة التركية في العاصمة أنقرة أن قوات بلاده قتلت خلال 5 سنوات 17 ألفا و750 «إرهابيا»،









دوليا، ذكرت صحيفة "الرياض" أن بيانات مجمعة أظهرت أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 110 ملايين حتى صباح اليوم، الخميس، كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 9ر61 مليون، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى مليونين و430 ألف حالة.









وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط" بأن وزراء خارجية الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة يبحثون اليوم (الخميس) مسألة إعادة إحياء اتفاق 2015 المبرم مع إيران بشأن برنامجها النووي، قبل أيام من انقضاء مهلة نهائية حددتها طهران ستفرض من بعدها قيودًا على عمليات التفتيش.









ويستضيف وزير الخارجية الفرنسي جان - إيف لودريان نظيريه الألماني والبريطاني في باريس بينما ينضم إليهما وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن عبر الفيديو، وفق ما أعلنت الخارجية الفرنسية أمس، الأربعاء.







