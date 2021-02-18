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رياضة

اتحاد الكرة يعكف على حسم مواعيد مؤجلات الأهلي والزمالك في الدورى وكأس مصر

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:08 م
صدى البلد
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يسري غازي

تعكف إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة تحت إشراف محمد الشواربي عضو اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة على تحديد موعد جديد لمباريات الاهلي والزمالك المؤجلة فى الدورى الممتاز وكأس مصر.

ويتصدر الفارس الابيض بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد ٢٩ نقطة فيما يحل غريمه التقليدي النادى الأهلى وصيفا برصيد ٢١ نقطة.

ويسعى مسؤولى إدارة المسابقات إلى تحديد موعد جديد لمباراة الأهلي أمام سموحة بالجولة الـ11 المؤجلة والتى لم يتم تحديد موعد لها حتى هذه اللحظة.

واعلنت إدارة المسابقات فى وقت سابق عن تحديد موعد لمباراتين مؤجلتين للنادى الاهلي امام الإسماعيلي بالجولة الثانية عشر يوم ١٠ مارس المقبل ومع إنبي بالجولة الثالثة عشر  يوم 22 ابريل القادم.

كما تسعى إدارة المسابقات فى الجبلاية لوضع موعد جديد لمباراة الأهلي المؤجلة أمام النصر فى دور ال ٣٢ بكأس مصر بعد تأجيلها بسبب مشاركة المارد الأحمر فى دورى ابطال افريقيا.

وتستعد إدارة المسابقات أيضا لتحديد موعد لإقامة مباراة القمة المؤجلة بين الاهلي والزمالك من الجولة الرابعة بعد مخاطبة الجهات الأمنية.

وتضع إدارة المسابقات فى الجبلاية أولوية لوضع موعد جديد لمباراة الزمالك المؤجلة فى دور ال ٣٢ بكأس مصر أمام حرس الحدود نظرا لسفر الفارس الابيض الى السنغال للمشاركة فى دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.
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