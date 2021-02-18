انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في الغردقة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق متفرقة لصيانة المحولات الدورية التي تقوم بها إدارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.





وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أنه سيتم فصل التيار عن مناطق سبرنج تورز، والحرفيين والمنطقة المحيطة بها، وذلك الخميس حتى الثانية ظهرا.

وقال مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، إنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات، وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

وأكد المصدر، أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.