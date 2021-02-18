صراع بين أوسة وعوض على حراسة عرين وادي دجلة

أصبح مسعد عوض، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة، يمثل خطرا على محمد عبد المنصف "أوسة" فى حماية عرين الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب المستويات الجيدة التى يقدمها فى الفترة الأخيرة.





واستطاع مسعد عوض لفت الأنظار إليه خلال مشاركته مع الفريق الدجلاوى فى المباراة الماضية بكأس مصر، والتى فاز بها الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتى شهدت تألقا كبيرا من قبل عوض والذى حصل على فرصة المشاركة، خاصة أن الجهاز الفنى كان يعتمد بشكل مستمر على عبد المنصف.





وهو الأمر الذى أدى إلى وجود حالة كبيرة من الحيرة لدى سالاس بشأن مركز حراسة المرمى فى وادى دجلة فى ظل التألق الكبير من قبل مسعد عوض، بالإضافة إلى الخبرات الطويلة التى يتمتع بها عبد المنصف ودوره المميز فى قيادة الفريق طوال الفترات الماضية.





وكان دجلة تعاقد مع مسعد عوض خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من أجل تجهيزه لحماية عرين الفريق خلال السنوات المقبلة، خاصة مع تقدم عبد المنصف فى السن.