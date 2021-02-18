إحباط طرح ٥ أطنان أسماك ولحوم ودواجن فاسدة بالقاهرة

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٣ أطنان "أسماك وقار وجمبرى" يشتبه فى عدم صلاحيتها لعدم وجود بيانات تفيد بتاريخى الإنتاج أو الصلاحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة بمحافظة القاهرة.









كما تم ضبط ٢ طن "مقطعات لحوم ودواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة بمحافظة القاهرة.









وتبين من الفحص وجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.









جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.