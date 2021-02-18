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حوادث

17 مارس أولى جلسات محاكمة زعيم أكبر عصابة تسول بالقاهرة

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:58 م
صدى البلد
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محمد عبدالله
حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطية الأودن، جلسة 17 مارس المقبل أمام الدائرة 10 جنوب القاهرة لنظر محاكمة زعيم أكبر عصابة للتسول بالقاهرة لاتهامه بالاتجار بالبشر وهتك عرض 3 أطفال وحيازة مخدرات وسلاح بدون ترخيص.


كانت النيابة العامة أحالت زعيم أكبر عصابة للتسول بالقاهرة لاتهامه بالاتجار بالبشر وهتك عرض 3 أطفال وحيازة مخدرات وسلاح بدون ترخيص إلى المحاكمة الجنائية.


جاء بأمر الإحالة أن المتهم إبراهيم صبحي خضر اتجر بالبشر بأن تعامل وآخرين مجهولين في المجني عليهم الأطفال دنيا محمد السيد، وأحمد محمد فؤاد، ومحمود حمدي جابر، وسليمان نصير سليمان، بإيوائهم واستخدامهم وكان ذلك بواسطة استعمال القوة والعنف والتهديد بهما والاختطاف بقصد استغلالهم في أعمال التسول وتنظيف السيارات، وذلك بأن قاموا باصطحابهم عنوة من منطقة المؤسسة إلى ميدان الخلفاوي مستغلين
حداثة سنهم وضعف حياتهم ووفروا مكانا لإيوائهم وإجبارهم على تنظيف السيارات والتسول بذات المنطقة مقابل التحصل على مبالغ مالية.
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