رئيس مركز المطرية بالدقهلية: تطوير الوحدة الصحية بتكلفة 19 مليون جنيه.. فيديو

قال محمد حمص، رئيس مركز ومدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، إنه يتم تنفيذ مبادرة حياة كريمة بمركز المطرية في محافظة الدقهلية بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوها إلى أنه تم إصلاح ورصف العديد من الطرق بالمركز، حتى أنه تم إصلاح الكوبري الذى يربط بين القرية فوق ترعة العصافرة، بتأهيله حتى يصبح عرضه 2 متر ليسمح بمرور أى إسعاف، وذلك بتكلفة تصل إلى 100 ألف جنيه.









وأضاف رئيس مركز ومدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، خلال حواره في برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سى"، أنه تم تطوير الوحدة الصحية للمركز على مستوى عالٍ من الكفاءة، بتكلفة إنشاء تصل إلى 19 مليون جنيه، لتحتوي على 2 عيادة للأسنان، مفرمة لفرم جميع النفايات الطبية، معمل تحاليل، كما أنها تحتوي على كامل الأجهزة الطبية.









وأشار إلى أنه تم إنشاء مركز للعلاج الطبيعي، كما تم إنشاء 2 قاعة خاصة بالمؤتمرات والاجتماعات بالوحدة الصحية، لافتا إلى أنه سوف يتم افتتاح وتخصيص استراحات كاملة للطاقم الطبى وطاقم التمريض في القريب العاجل.









وأوضح أنه يتم الآن رصف طريق يصل إلى مركز شباب الدهير، حيث كانت تكلفته مليونا و770 ألفا، حتى أنه تم عملية إسناد تطوير مركز شباب الدهير ضمن مبادرة "حياة كريمة"، باعتمادات 2 مليون جنيه، حتى تم إسناده إلى الهيئة العربية للتصنيع، كما أنه سوف يتم البدء بها خلال أيام.









وأكد أنه تم هدم البيوت تحت خط الفقر وتم بناؤها من جديد، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدنى، حيث تم إنشاء 7 منازل، موضحا أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بإنشاء قوافل طبية وعلاجية للمحافظة، ومنها: قافلة العيون والكشف المبكر.







