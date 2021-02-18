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أخبار العالم

عمان تسجل 288 إصابة بفيروس كورونا المستجد

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:28 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أمينة الدسوقي
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، الخميس، إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة والتي بلغت 138494 إصابة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 1549 والمتعافين 130084 لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.


وأكدت الصحة العمانية أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 24، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 155 والمنومين في العناية المركزة 56.


ووفقا لـ"الشبيبة"، فإن عدد الإصابات الجديدة المسجلة فى عمان بلغت 288 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في السلطنة.


وأهابت وزارة الصحة العمانية بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات، هذا بالإضافة إلى تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.


وكان وزير الصحة العماني الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، أوضح فى وقت سابق أن هناك ارتفاعا ملحوظا ومقلقا في أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل بالعناية المركزة.


وأكد في تصريحات متلفزة للتليفزيون العماني أن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا عازمة على اتخاذ إجراءات في حق الذين لم يلتزموا بقرارتها، وأن جميع الجهات المعنية جادة في هذا الأمر. 
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