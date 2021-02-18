في مئوية ميلاده.. تعرف على أبرز كتابات ومترجمات ثروت عكاشة

ظل الكاتب الكبير ثروت عكاشة وزير ثقافة مصر الأسبق، والذي تحل مئوية ميلاده، خلال الأيام القادمة، يكتب حتى سنواته الأخيرة، وقد جمع بين الاهتمام بأصول التراث العربي والفكر الغربي، وكان آخر ما أصدره كتابه عن "مارك شاجال"، الذي أكمل به موسوعته الفنية الكبرى "العين تسمع والأذن ترى".





وحظى الدكتور ثروت عكاشة بالعديد من مظاهر التقدير وحاز العديد من الجوائز المحلية والعالمية ومنها وسام الفنون والآداب الفرنسى عام 1965م ووسام اللجيون دونير ووسام جوقة الشرف الفرنسى بدرجة كوماندور عام 1968م وعلى الميدالية الفضية لليونيسكو تتويجا لجهوده في إنقاذ معبدى أبوسمبل والميدالية الذهبية لليونيسكو لجهوده من أجل إنقاذ معابد فيلة وآثار النوبة عام 1970م وجائزة الدولة التقديرية فى الفنون من المجلس الأعلى للثقافة فى عام 1987م وجائزة مبارك فى الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 2002م.





ولثروت عكاشة العديد من الكتب والموسوعات الفنية تقترب من 45 كتاب من أشهرها ترجمة للشاعر جبران خليل جبران وترجمات للمسرح المصرى القديم وأعمال الرومانى أوفيد ومعجم المصطلحات الثقافية وكتاب الفن الإغريقي وكتاب تاريخ الفن الروماني وكتاب القيم الجمالية في العمارة الإسلامية وكتاب الفن والحياة وكتاب إعصار من الشرق وكتاب القيم الجمالية فى العمارة الإسلامية.





ولديه أيضًا العديد من المؤلفات الأخرى منها: كتاب مذكراتي في السياسة والثقافة والذى يعتبر هو ومجموعة كتب العين تسمع والأذن ترى بأجزائها المختلفة والتى تعبر عن الفنون فى عصورها المختلفة والتي تناول من خلالها المراحل التاريخية المختلفة لتطور الفنون بمثابة موسوعة فنية متكاملة فى الفن والحياة.





وقد توفى ثروت عكاشة فى يوم الإثنين 27 من شهر فبراير عام 2012 بمستشفي الصفا بالمهندسين بعد أزمة صحية قصيرة ألمت به عن عمر يناهز 91 عاما وشيعت جنازته بعد يومين في يوم الأربعاء 29 فبراير عام 2012م وليسدل الستار علي حياة هذا الرجل الذى كان من أعظم الرجال الذين أنجبتهم مصر علي مدار تاريخها الطويل.









ولد ثروت عكاشة فى عام 1921م فى القاهرة، وتخرج فى عام 1939م من الكلية الحربية ودرس فى كلية أركان الحرب من عام 1945م حتي عام 1948م ثم حصل على دبلوم الصحافة من كلية الآداب بجامعة القاهرة عام 1951م وكان عضوا في تنظيم الضباط الأحرار الذين قاموا بثورة يوليو عام 1952م ولكنه كان عزوفا عن المناصب وإختار العمل بالثقافة لأنها الأقرب إلى نفسه.





كما حصل علي درجة الدكتوراه فى الآداب من جامعة السوربون بباريس عام 1960م وقد بدأ ثروت عكاشة حياته العملية كضابط بالقوات المسلحة وعقب ثورة يوليو عام 1952م عمل ملحقا عسكريا بالسفارة المصرية فى بون عاصمة ألمانيا الغربية حينذاك ثم شغل نفس المنصب في العاصمة الفرنسية باريس والعاصمة الأسبانية مدريد مابين عام 1953م وحتي عام 1956م ثم تمت ترقيته ليشغل منصب سفير مصر في العاصمة الإيطالية روما مابين عام 1957م وعام 1958م ثم تم إختياره وزيرا للثقافة والإرشاد القومى من عام 1958م وحتي عام 1962م.





كما كان رئيسًا للمجلس الأعلى للفنون والآداب والذى تغير إسمه بعد ذلك ليصبح المجلس الأعلى للثقافة فى عام 1962م فضلا عن عضويته فى العديد من الهيئات الأخرى ومنها المجلس التنفيذى لمنظمة اليونيسكو بباريس من عام 1962م وحتي عام 1970م.



