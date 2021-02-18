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فن

يشعر بالمعاناة.. ماذا يحدث لـ كاني ويست بعد انفصاله عن كيم كارداشيان

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:19 م
كاني ويست وكيم كارداشيان
كاني ويست وكيم كارداشيان
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شروق ابراهيم
قالت مصدر لمجلة "بيبول" الأمريكية إن مغني الراب الأمريكي كاني ويست يمر بأزمة نفسية، ولا يشعر بالراحة ويعاني بسبب انفصاله عن زوجته نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان.


وأكد المصدر أن كاني ويست أصبح متأكدا من انتهاء حياته الزوجية مع كيم كارداشيان، مشيرا إلى أنه لا يجد أي حل يلجأ إليه أو يفعل أي شيء، لافتا إلى أنه يشعر بخسارته الكبيرة لـ كيم.


وكشفت تقارير بالصحف الأجنبية أن سبب انفصال كيم كارداشيان عن زوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست ورغبتها في التقدم بطلب الطلاق بسبب رفضه خضوعه للعلاج النفسي بسبب مرض "اضطراب ثنائي القطب" الذي يعاني منه منذ فترة طويلة.


وقالت التقارير الأجنبية إن كاني ويست ابتعد عن أسرته في الفترة الأخيرة ولا يعتني بأبنائه الأربعة ويستقر في مزرعته الخاصة، وهو الأمر الذي جعل كيم كارداشيان تقدم على خطوة الطلاق.


وقالت التقارير، بحسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن كيم كارداشيان بدأت التحضير لأوراق الطلاق بشكل رسمي.


وكشفت تقارير بالصحف الأجنبية أن نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان وزوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست منفصلان منذ عام.


وقالت التقارير الأجنبية إن الثنائي الشهير كل منهما يعيش في مكان بعيد عن الآخر، بسبب كثرة الخلافات بينهما.


وخرج مغني الراب الأمريكي كاني ويست بتصريحات جريئة مجددًا، بعد إعلان ترشحه للرئاسة، مشيرًا في تغريدات بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر" إلى أنه حاول الانفصال عن زوجته نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان.

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