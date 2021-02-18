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تعليم

تمريض القاهرة تحرم عددا من الطلاب من دخول امتحان الفصل الدراسى الأول

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:41 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
أعلنت إدارة كلية التمريض بجامعة القاهرة ، اليوم الخميس ، أنه تم حرمان عدد من طلاب الكلية من دخول أمتحان الفصل الدراسى الاول للعام الجامعى 2020 -2021 فى بعض المقررات نظرى وعلمى، نظرا لتعديهم نسبة الغياب المسموحة بها، وجاء ذلك بناء على تفويض مجلس الكلية. 

 وكان قد  أكد الدكتور خالد عبدالعفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات إعلامية على استئناف الدراسة والامتحانات بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق 27 فبراير القادم وفق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.


وأوضح الوزير أن الجامعات والمعاهد ستجرى الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول بدءا من يوم السبت الموافق 27 فبراير، حسب الجداول التى تعلنها الكليات والمعاهد، على مواقعها الإلكترونية قبل موعد الامتحانات بوقت كاف.

ونفى الدكتور خالد عبدالغفار وجود أي نية لاستبدال الامتحانات بالجامعات والمعاهد بالأبحاث أو الامتحانات الإلكترونية، باستثناء بعض الجامعات التي أعلنت مسبقًا إجراء امتحانات إلكترونية لتوافر البنية التحتية المعلوماتية بها.
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