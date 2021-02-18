بمشاركة باحثين من 10 دول.. جامعة أسيوط تطلق جمعية أطباء أورام الصعيد









أعلنت جامعة أسيوط عن انطلاق وقائع مؤتمرها الدولي الثاني عشر لعلاج الأورام والذي تنظمه كلية الطب يوم الأربعاء القادم وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث.









وقال الدكتور علاء عطيه عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية انه من المقرر انطلاق المؤتمر يوم الأربعاء القادم الموافق 24 من فبراير الجارى ويمتد حتى 26 من الشهر ذاته ، وذلك عن طريق الانعقاد الهجين الذي يجمع بين المشاركة الحضورية لرؤساء الجلسات والمصريين فقط وبين المشاركة الإلكترونية للمتحدثين والمشاركين من خارج مصر من نحو 10 دول عربية وأجنبية ، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المنصوص عليها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .





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وكشف الدكتور سمير شحاتة رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي ورئيس المؤتمر ، أنه من المقرر أن يشهد المؤتمر الإعلان عن إنشاء جمعية أطباء أورام الصعيد وهى جمعية علمية اجتماعية غير قابلة للربح تهدف إلى إثراء البحث العلمي المشترك بين جامعات الصعيد ونشر الوعي بالأورام وأهمية الفحص الدوري والكشف المبكر للأورام ، وتكاتف الجهود من اجل تطوير الأجهزة العلاجية بالجامعات ، فضلًا عن عمل شبكة اتصال بين الأقسام بحيث توحد البرتوكولات ويتم علاج المريض من خلال الرقم القومي فقد لمنع الازدواجية .



