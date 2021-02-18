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حوادث

ضبط 12098 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:49 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.


أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 12098 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ12016 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 82 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير 546 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط 186 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 1222 أرجيلة.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.


وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.
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